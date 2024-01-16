Около 40 тыс. человек приняли участие в дне сбора подписей в поддержку Путина

Пункты сбора подписей на площадках "Единой России" открылись в 9 утра и будут работать до 8 вечера по местному времени

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Около 40 тыс. человек в регионах Сибири и Дальнего Востока приняли участие в дне сбора подписей в поддержку самовыдвижения кандидатом в президенты РФ действующего главы государства Владимира Путина, организованным партией "Единая Россия". Об этом сообщает пресс-служба единороссов.

16 января на всех доступных площадках "Единой России" - на базе штабов общественной поддержки, общественных приемных председателя партии Дмитрия Медведева, региональных и местных исполкомов, штабов "Молодой гвардии "Единой России" - проходит единый день сбора подписей в поддержку самовыдвижения Путина.

"В регионах Дальнего Востока и Сибири в едином дне сбора подписей уже приняли участие около 40 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе партии.

Пункты сбора подписей на площадках "Единой России" открылись в 9 утра и будут работать до 8 вечера по местному времени.

В Москве установили баннеры в поддержку Владимира Путина на президентских выборах © ТАСС/ Ruptly

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ - 31 января. Как сообщили ранее в пресс-службе избирательного штаба Путина, в его поддержку уже собрано более 1,8 млн подписей. Помощь в сборе оказывают представители волонтерских организаций, Народного фронта и крупнейшей российской политической партии "Единая Россия".

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ - 31 января. На данный момент ЦИК зарегистрировал трех кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями, - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ).