Глава ОНФ в ЛНР стала первым в республике доверенным лицом Путина на выборах

Анна Еременко рассказала, что в ближайшее время в республике представят еще двух доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина

ЛУГАНСК, 16 января. /ТАСС/. Глава регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Луганской Народной Республике (ЛНР) Анна Еременко стала первым в регионе доверенным лицом кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина.

Удостоверение Еременко получила накануне в Центральной избирательной комиссии РФ.

"Для меня это большая честь, большая ответственность и, не буду скрывать, большое волнение. Представлять лидера нашей страны <…> - это понятная миссия, которую я обещаю выполнить достойно и честно", - сказала Еременко на пресс-конференции в штабе общественной поддержки Путина.

Еременко рассказала, что в ближайшее время в республике представят еще двух доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.