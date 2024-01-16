В КЧР в единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина работают сурдопереводчики

Всего в регионе для сбора подписей открыли 12 площадок "Единой России"

ЧЕРКЕССК, 16 января. /ТАСС/. Работу волонтеров-сурдопереводчиков организовали в Карачаево-Черкесии на площадках "Единой России" в единый день сбора подписей в поддержку самовыдвижения кандидатом в президенты России действующего главы государства Владимира Путина, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии.

"На основной партийной площадке в Черкесске выразить свою гражданскую позицию слабослышащим и глухим жителям республики помогают волонтеры-сурдопереводчики. Важно мнение каждого гражданина и его участие в важнейших для страны событиях", - сказал собеседник агентства.

Всего в республике в единый день сбора подписей работают 12 площадок "Единой России" в каждом муниципалитете КЧР. Желающие поддержать Путина могут поставить подписи за его самовыдвижение кандидатом в президенты также в пяти пикетных точках, из которых четыре ежедневно работают Черкесске, одна - в Карачаевске.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком России - 31 января. Как сообщили ранее в пресс-службе избирательного штаба Путина, в его поддержку уже собрано более 1,8 млн подписей. Помощь в сборе оказывают представители волонтерских организаций, Народного фронта и крупнейшей российской политической партии "Единая Россия".

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком России - 31 января. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями, - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова.