Песков заявил, что главы МИД РФ и КНДР доложат Путину об итогах переговоров

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что встреча ожидается вечером 16 января

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Главы МИД РФ и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи проинформируют президента России Владимира Путина об итогах их переговоров. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня министр иностранных дел КНДР [Цой Сон Хи] и министр [иностранных дел] России [Сергей] Лавров проинформируют президента о результатах переговоров, о том, как шли обсуждения, <...> в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты главами государств на российском Дальнем Востоке совсем недавно", - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что встреча ожидается вечером. "Сейчас министры будут работать. Им нужно сначала наработать [договоренности], потом они проинформируют главу государства", - пояснил Песков.

В сентябре 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию, на космодроме Восточный он провел переговоры с Путиным и пригласил его посетить страну в ответным визитом.