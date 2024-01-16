Песков заявил, что Путин воспользуется приглашением посетить КНДР в удобное время

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента РФ посетить республику в ходе своего визита в Россию в сентябре 2023 года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обязательно воспользуется приглашением лидера КНДР Ким Чен Ына посетить народно-демократическую республику. Как заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это будет сделано в удобное время и по взаимной договоренности Москвы и Пхеньяна.

"На повестке дня есть действующее приглашение, и Путин обязательно в удобное время им воспользуется и по взаимной договоренности сторон, конечно же", - сказал Песков.

Ким Чен Ын пригласил президента РФ посетить КНДР в ходе своего визита в Россию в сентябре 2023 года. Как сообщал Песков, Путин с благодарностью принял приглашение. В октябре в Пхеньян приезжал глава МИД России Сергей Лавров.

В настоящий момент в России находится с визитом глава МИД КНДР Цой Сон Хи, у которой запланированы переговоры с Лавровым. Как отметил Песков, после них - во второй половине дня - оба министра проинформируют Путина об итогах и достигнутых результатах.