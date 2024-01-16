Песков считает, что идея перенести столицу РФ в Иркутск не осуществима

Издание SakhaLife ранее опубликовало письмо кандидата исторических наук Афанасия Николаева, который предложил перенести столицу в Иркутск, что позволит "обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что идея переноса столицы РФ в Иркутск не осуществима.

"Я не думаю, что эта инициатива реализуема", - отметил он в беседе с журналистами.

Песков пояснил, что само письмо с соответствующим обращением он не читал, но знает о его содержании из СМИ.

Ранее издание SakhaLife опубликовало письмо кандидата исторических наук Афанасия Николаева, который предложил руководству страны перенести столицу России в Иркутск. По его мнению, это позволит "обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России". Общественник также назвал Иркутск "одним из центров легендарной доисторической Тартарии".