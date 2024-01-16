Лавров: политика США в отношении КНДР не помогает продвижению урегулированию в регионе

Глава МИД сообщил, что РФ выступает против эскалации

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Политика США по созданию угроз безопасности КНДР не способствует продвижению урегулирования в регионе в позитивном направлении. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

"Приходится, однако, констатировать, что политика Соединенных Штатов и их региональных сателлитов по созданию угроз безопасности Корейской Народно-Демократической Республике отнюдь не способствует продвижению в позитивном направлении. Мы будем продолжать призывать к отказу от любых шагов, которые ведут к эскалации напряженности", - сказал Лавров.