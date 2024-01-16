Лавров заявил, что РФ ценит поддержку КНДР в контексте спецоперации на Украине

Глава МИД сообщил о плодотворном сотрудничестве с Пхеньяном на площадке Организации Объединенных Наций

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия высоко оценивает поддержку КНДР в контексте специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

"Мы тесно и плодотворно сотрудничаем с Пхеньяном на площадке Организации Объединенных Наций и других многосторонних организаций. И, безусловно, мы всегда поддерживаем КНДР в ООН и очень ценим вашу аналогичную позицию в поддержку позиции Российской Федерации в том числе в вопросах, которые касаются проводимой нами специальной военной операции на Украине", - сказал министр.

В сентябре 2023 года Ким Чен Ын посетил Россию, на космодроме Восточный он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.