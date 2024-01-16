Глава МИД КНДР назвала важным визит Ким Чен Ына в РФ для выхода отношений на новый уровень

Цой Сон Хи сообщила, что этот визит был также необходим для "создания новой вехи в борьбе с противостоянием военным угрозам и провокациям объединенных империалистических сил"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию был очень важен для поднятия отношений со страной на новый уровень и противостояния провокациям внешних сил. Об этом заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

"Исторический визит председателя государственных дел Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ына в Россию в сентябре прошлого года и корейско-российский саммит были очень важными моментами для поднятия дружественных отношений между странами на новый уровень, а также создания новой вехи в борьбе с противостоянием военным угрозам и провокациям объединенных империалистических сил", - заявила глава МИД.

С 12 по 17 сентября 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию. Переговоры с российским президентом прошли 13 сентября на космодроме Восточный. В ходе поездки лидер КНДР посетил авиационный завод имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, аэропорт Кневичи, фрегат "Маршал Шапошников". Он также посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, посетил Дальневосточный федеральный университет, океанариум и завод группы компаний "Арника", которая занимается поставками кормового и пищевого сырья и ингредиентов.