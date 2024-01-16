Володин заявил, что СВО предотвратила начало третьей мировой войны

Спикер Госдумы подчеркнул, что цели России в специальной военной операции будут достигнуты

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Проведение специальной военной операции (СВО) предотвратило начало третьей мировой войны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая первое пленарное заседание в весенней сессии парламента.

"Начало специальной военной операции остановило третью мировую войну. Вдумайтесь, что могло произойти. Гуманитарная катастрофа. Миллионы погибших. Этого нет по той причине, что наши солдаты и офицеры борются с нацизмом, защищают мир и спокойствие граждан не только Российской Федерации, а других государств и, в первую очередь, государств Европы", - отметил Володин.

Спикер Госдумы также добавил, что совершенно ясно для чего президент Украины Владимир Зеленский пытается втянуть европейские государства в конфликт. "Это вновь осуществляется попытка втянуть мир в третью мировую войну. Россия - мирная страна и никогда она не будет воевать ни с какой европейской страной. И то, что сегодня мы с вами боремся с нацизмом - это борьба должны быть в повестке всех стран", - сказал он.

Кроме того, Володин подчеркнул, что цели России в специальной военной операции будут достигнуты. "Украина должна быть свободной, должна быть нейтральным государством. На Украине не должно быть оружия, которое завезено извне и, конечно, киевский нацистский режим должен быть привлечен к ответу", - резюмировал он.