Миронов призвал депутатов Госдумы работать над явкой на выборах

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" отметил, что именно на явку будут смотреть очень внимательно, поэтому каждый голос важен

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы обратился к депутатам с призывом работать над повышением явки на президентских выборах.

"Я бы хотел обратиться ко всем депутатам Государственной думы, в том числе к партиям, которые выдвинули альтернативных кандидатов. Пожалуйста, когда региональные недели, когда вы с избирателями, призывайте людей приходить в три дня голосования и голосовать", - сказал Миронов.

По словам председателя партии, именно на явку будут смотреть очень внимательно, поэтому каждый голос важен.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ - 31 января. На данный момент ЦИК зарегистрировал трех кандидатов, выдвинутых парламентскими партиями, - Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова ("Новые люди") и Николая Харитонова (КПРФ).