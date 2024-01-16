Володин заявил о росте числа друзей России

Парламентариям РФ необходимо выстраивать и развивать отношения с ними, отметил спикер Госдумы

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Число друзей России растет, большинство стран поддерживают идею многополярного мира и парламентариям РФ необходимо выстраивать и развивать отношения с ними. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая в начале первого пленарного заседания весенней сессии палаты.

"Количество друзей нашей страны растет, нам надо развивать с ними отношения. Это хороший ответ Вашингтону, который проводит колониальную идеологию, колониальную политику в отношении всех стран. Большинство стран мира поддерживают построение многополярной модели, справедливого мироустройства. Поэтому нам надо делать все со своей стороны для укрепления этих связей", - отметил Володин, обращаясь к депутатам.

Так, сообщил он, в этом году состоится международная конференция "Развитие парламентаризма", в которой примут участие представители стран Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и ряда европейских государств. "Мы, проводя страновые конференции, видим, насколько большой интерес к развитию отношений в рамках межпарламентских связей. <…> Мы хотим в этом году собраться все вместе для того, чтобы обсудить насущные проблемы, поговорить о развитии отношений, но и, конечно, внести свой вклад в рамках парламентского измерения, установления добрых контактов с нашими партнерами - тем более, с каждым годом их становится все больше", - отметил Володин.

По его словам, сегодня "всем стало очевидно, что время гегемонии США прошло". Так, подчеркнул Володин, европейские страны поняли все проблемы своих отношений с США - их экономики стагнируют, а проблемы в социальной сфере нарастают. "Треть, по последним данным, стран, входящих в Организацию Объединенных Наций, переходят на расчеты в национальных валютах. <…> Это говорит о том, что всем стало очевидно, что Вашингтон использует международную национальную платежную валюту - доллар - для политического влияния, манипулирования, воздействия. И это не может не привести к каким другим результатам, как к прозрению и желанию формировать свои суверенные экономики", - подчеркнул Володин.

Он также добавил, что в сложившейся ситуации США будут делать все, чтобы вернуть утраченное лидерство, однако, подчеркнул Володин, "желание сохранить гегемонию и однополярный мир, приводит к конфликтам, к росту напряжения".