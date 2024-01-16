Володин заявил, что власти Пловдива должны понимать последствия демонтажа "Алеши"

Председатель Госдумы напомнил, что Болгария во время Второй мировой войны была среди стран гитлеровской коалиции

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Власти болгарского города Пловдива должны помнить о последствиях в случае принятия решения о демонтаже памятника советскому солдату-освободителю "Алеша". Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на первом заседании весенней сессии в ходе обсуждения заявления палаты с осуждением инициативы о демонтаже памятника в Пловдиве.

"Пускай это обращение будет на столе у каждого национального парламента, пускай это обращение будет на столе у каждого муниципального депутата в Пловдиве. И если они пойдут на этот шаг, они должны понимать последствия его. Мы никогда им этого не простим, потому что это касается не нас, сегодня живущих, а тех, кто погиб и за себя не может сказать слово, защитить себя не может, но благодаря им сегодня есть Болгария", - сказал Володин.

Он напомнил, что Болгария во время Второй мировой войны была среди стран гитлеровской коалиции. "Сегодня новые фашисты, новые нацисты, которые пришли к власти, конечно, хотят историю не только переписать, но и убрать все памятники, которые людям напоминают о том времени, когда в Болгарии у власти находились фашисты", - резюмировал Володин.

Госдума на первом пленарном заседании весенней сессии приняла заявление, в котором осуждает инициативу демонтировать памятник советскому солдату-освободителю в Пловдиве. В документе депутаты выражают крайнее возмущение в связи с провокационным и циничным предложением членов муниципального совета Пловдива от партии "Демократы за сильную Болгарию" (ДСБ) до конца 2024 года демонтировать памятник. Заявление палаты будет направлено в том числе в ООН и Парламентскую ассамблею ОБСЕ.

Ранее юридическая комиссия городского совета Пловдива рассмотрела предложение депутатов партии ДСБ о переносе памятника и запросила от мэрии официальное заключение о возможности и стоимости подобных действий.