Путин 17 января обсудит с кабмином вопросы, поднятые в ходе общения во время поездки в ДФО

В пресс-службе Кремля отметили, что речь идет об общении президента с жителями Анадыря и предпринимателями округа

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду, 17 января, совещание с правительством, на котором обсудит вопросы, поднятые жителями Анадыря и предпринимателями Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"17 января Владимир Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - вопросы, поднятые в ходе общения главы государства с жителями Анадыря и предпринимателями Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.

С докладами выступят вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, главы Минздрава Михаил Мурашко, Минэкономразвития Максим Решетников, Минтранса Виталий Савельев, Минвостокразвития Алексей Чекунков, а также руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Помимо этого, на совещании будут рассмотрены текущие вопросы.

Путин 10 и 11 января посетил Чукотку и Хабаровский край. В ходе своих рабочих поездок он осмотрел круглогодичный тепличный комплекс на Чукотке, а также пообщался с представителями общественности Анадыря, после чего встретился с губернатором региона Владиславом Кузнецовым. В Хабаровске президент начал свою рабочую программу с общения с предпринимателями Дальнего Востока, провел рабочую встречу с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым и посетил анимационную студию "Мечталет".