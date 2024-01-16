В Крыму заявили, что в регионе сохраняются кадровые проблемы в органах власти

В регионе проводят анализ ситуации перед предстоящими выборами в 2024 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Проблема дефицита кадров в органах власти остается в Крыму одним из основных вопросов, в регионе проводят анализ ситуации перед предстоящими выборами в 2024 году. Об этом журналистам сообщил председатель государственного совета региона Владимир Константинов.

В Крыму регулярно сталкиваются с проблемой текучки кадров в органах власти, ранее из-за неполного освоения бюджета уволился министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук, его первому заму был объявлен выговор, по этой же причине выговоры объявят министру здравоохранения Республики Крым Константину Скорупскому и его первому заместителю Ольге Растригиной.

"В Крыму сформировалась политическая система, ей 10 лет. Один очень важный нюанс - система построения органов власти, глав администраций и профильных министерств. Сейчас мы занимаемся серьезно анализом всего, что происходит, и многие проблемы, к сожалению, нам не удалось преодолеть. Например, кадровая проблема, она по-прежнему на Крым давит, и недавний уход министра сельского хозяйства. Подготовка к этой задаче для нас является очень непростой, во-первых, где брать кадры, какой сформировать для них подход", - сказал Константинов.

В 2024 году в Крыму выберут главу республики, пройдут выборы парламента, местных органов власти. По словам председателя Госсовета республики, на полуострове также готовятся к выборам президента, и, по предварительному анализу, большинство крымчан готовы отдать свой голос за действующего главу государства Владимира Путина.

"Сегодня президент имеет предельные рейтинги, люди благодарны с Крымской весны Путину, это сформировалось, утвердилось и, безусловно, это определяет эти рейтинги", - уточнил Константинов.