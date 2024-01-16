Захарова: в ФРГ затирают память о жертвах в Дрездене наряду с поддержкой нацистов в Киеве

Официальный представитель МИД РФ отметила, что с памятника жертвам англо-американских бомбардировок города шлифмашиной была стерта надпись, посвященная жертвам авианалетов 13 и 14 февраля 1945 года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Власти ФРГ стерли памятную надпись о жертвах бомбардировки 1945 года в Дрездене с монумента в центре города, это происходит на фоне поддержки фашизма на Украине. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат отметила, что с памятника жертвам англо-американских бомбардировок Дрездена, установленного в центре города, шлифмашиной была стерта надпись, посвященная жертвам авианалетов 13 и 14 февраля 1945 года.

"Самое чудовищное все-таки другое. Уничтожение памяти о жертвах среди немецкого населения идет на фоне поддержки руководством Германии прославления фашистских преступников властями на Украине", - подчеркнула Захарова.

Она также обратила внимание, что события происходят во время восстания крестьян и фермеров, которые "по горло сыты экономической политикой кабинета [канцлера Германии] Олафа Шольца".

"В отличие от советских командующих, сберегавших, по мере возможности, гражданское население освобожденных германских земель и городов, авиация США и Британии почти стерла Дрезден с лица земли", - добавила представитель российского дипведомства. По ее словам, после объединения Германии этот сюжет стал "неудобным раздражителем в отношениях союзников по НАТО".

Захарова также призвала немцев требовать восстановления исторической надписи, исчезнувшей в ходе "очередного акта исторического вандализма".