Путин заявил, что муниципалитеты по сути отвечают "за всю страну"

Президент России отметил, что там напрямую общаются с людьми

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Работа муниципальных служащих - одна из наиболее сложных, поскольку именно на этом уровне происходят прямые контакты государственной власти и людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии "Служение", отметив, что, таким образом, в муниципалитетах отвечают "за всю страну".

"У вас самая сложная работа, потому что вы напрямую с людьми общаетесь, - подчеркнул глава государства, обращаясь к участникам церемонии. - Вам подчас приходится отвечать даже за то, что не входит в круг ваших обязанностей, за всю страну".

Путин напомнил, что и сам работал в городской администрации Санкт-Петербурга. "Не в компетенции города или другого населенного пункта, поселка тем более, решать те или иные задачи, но люди-то все равно приходят к вам", - обратил внимание президент РФ.

Глава государства добавил, что муниципальным служащим нужно "найти в себе силы, найти такие струнки в своей душе, чтобы в любом случае поддержать человека". А это требует отдельной способности - "это талант <...> общения с людьми", заключил глава государства.

Всероссийская муниципальная премия "Служение" по поручению президента впервые проводится в 2023 году. Она присуждается представителям муниципального сообщества, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.