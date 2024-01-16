Турчак: в дне сбора подписей в поддержку Путина задействовали около 20 тыс. волонтеров

Они также выезжают в труднодоступные территории, где нет стационарных пунктов сбора, сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Около 20 тыс. волонтеров работают в рамках дня сбора подписей в поддержку самовыдвижения кандидатом в президенты РФ действующего главы государства Владимира Путина, организованным партией "Единая Россия". Об этом в Telegram-канале сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

16 января на всех доступных площадках "Единой России" - на базе штабов общественной поддержки, общественных приемных председателя партии Дмитрия Медведева, региональных и местных исполкомов, штабов "Молодой гвардии "Единой России" - проходит единый день сбора подписей в поддержку самовыдвижения Путина. Как ранее сообщила пресс-служба единороссов, в регионах Сибири и Дальнего Востока в дне сбора подписей приняли участие около 40 тыс. человек.

"Работают около 20 тыс.. волонтеров. В том числе выезжают в труднодоступные территории, где нет стационарных пунктов сбора", - рассказал Турчак.

Секретарь генсовета единороссов на текущий момент находится в Рязани с рабочим визитом, он посетил партийный штаб общественной поддержки. "Людей, желающих принять участие в процедуре и поддержать нашего лидера, очень много. На пункты сбора подписей приходят семьями и трудовыми коллективами, люди самых разных профессий и возрастов. Их всех объединяет одно - желание видеть нашу страну сильной, великой и независимой", - заявил он.

Пункты сбора подписей на площадках "Единой России" открылись в 9 утра и будут работать до 8 вечера по местному времени.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ - 31 января. Как сообщили ранее в пресс-службе избирательного штаба Путина, в его поддержку уже собрано более 1,8 млн подписей. Помощь в сборе оказывают представители волонтерских организаций, Народного фронта и крупнейшей российской политической партии "Единая Россия".

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