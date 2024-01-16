В Думе попросили ГП проверить законность ведения аудиозаписи на приемах в Москве

По мнению депутата Госдумы от КПРФ Ирины Филатовой, содержание приказа противоречит нормам федерального законодательства России

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Депутат Государственной думы от КПРФ Ирина Филатова направила запрос на имя генерального прокурора Игоря Краснова с просьбой провести проверку приказа департамента здравоохранения города Москвы о новых правилах общения с пациентами на его соответствие федеральному законодательству. Копия запроса есть в распоряжении ТАСС.

Речь идет о приказе №1241 столичного департамента здравоохранения, который ранее был утвержден ведомством. Согласно документу, в поликлиниках Москвы вводятся новые правила общения с пациентами, в частности, ведение аудиозаписи приема.

"На основании приказа Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 2 октября 2007 г. № 155 "Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления" прошу дать поручение о проведении проверки приказа департамента здравоохранения г. Москвы №1241 на соответствие федеральному законодательству", - указывается в документе.

Депутат также просит принять меры прокурорского реагирования к пресечению поражения в правах граждан Российской Федерации в связи с этим приказом столичного департамента. По мнению Филатовой, несмотря на то, что аудиозапись приема будет обезличенной и конфиденциальной, содержание приказа противоречит нормам федерального законодательства РФ.

Кроме этого, она добавила, что в настоящее время Федеральным фондом обязательного медицинского страхования были разработаны методические рекомендации, согласно которым информированное добровольное согласие граждан на конфиденциальность информации о факте обращения за медицинской помощью составляют базовое условие для медицинского вмешательства.

"Таким образом, имеются основания полагать, что положения приказа департамента здравоохранения г. Москвы №1241 нарушают конституционные права граждан на личную тайну и тайну врачебную", - резюмировала в запросе Филатова.