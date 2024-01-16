Аксенов пригрозил увольнением чиновникам, которые не отработали обращения по ЧС

Глава Крыма добавил, что в ближайшее время по согласованию с прокуратурой будет принято решение о включении в зону ЧС после шторма Каменского массива города Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнением чиновникам, не отреагировавшим в должной мере на обращения по компенсациям жителей после шторма в конце ноября - начале декабря на полуострове. Об этом глава республики сообщил в своем Telegram-канале.

"С понедельника все обращения, включая Каменку, по которым до сих пор не решен вопрос, и на месте не было руководства, никто не выезжал, не разбирался, я выезжаю сам. В случае выяснения, что жители правы, работа должностных лиц будет закончена на месте, всех ответственных за ситуацию - начальника "Крымэнерго", руководителя района или города и главы администрации", - сказал Аксенов.

Глава республики добавил, что в ближайшее время по согласованию с прокуратурой будет принято решение о включении в зону ЧС после шторма Каменского массива города Симферополя.

"Сегодня поступало в том числе большое количество обращений - 400 подписей практически по Каменскому массиву по ЧС. Я обещал, что все обращения буду рассматривать сам. По Каменке до пятницы будет принято решение, согласовано с прокуратурой о включении в зону ЧС, чтобы попали все люди, которые реально сутки сидели без света", - уточнил он, добавив, что наибольшее число обращений с жалобами на скачки напряжения в электросетях поступает от жителей Симферопольского района.

"Поручил руководству "Крымэнерго" и структурных подразделений предприятия до следующей недели, не дожидаясь замены трансформаторных подстанций, определить и предложить варианты технических решений, которые позволят стабилизировать ситуацию. Работы необходимо организовать в кратчайшие сроки хозспособом. Если выяснится, что проблема не была устранена из-за недоработок ответственных за данное направление лиц, кадровые решения будут приниматься незамедлительно", -добавил Аксенов.

Ранее глава Крыма заявлял, что власти республики намерены завершить до 15 февраля работу по выплатам компенсаций жителям полуострова за ущерб, нанесенный штормом, уточнив, что свыше 600 обращений от крымчан отклонили по разным причинам.

О непогоде к Крыму

Циклон с ураганным ветром до 40 м/с ночью и утром 27 ноября привел к массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула в том числе Республику Крым, где, по информации Аксенова, оставила без электроснабжения почти 1,2 млн жителей. Из затопленных жилых домов в первые часы были эвакуированы 445 человек, всего было подтоплено более 200 домов. Восстановительные работы затрудняла штормовая погода в течение недели.