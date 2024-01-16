Путин заявил о необходимости привлекать муниципалитеты к формированию повестки развития РФ

В том числе к работе на площадке Госсовета, отметил президент России

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Муниципалитеты должны привлекаться к формированию общенациональной повестки развития, в том числе к работе на площадке Госсовета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны.

"Считаю, что мы должны активно использовать все механизмы для более активного участия муниципалитетов в формировании общенациональной повестки развития", - сказал Путин. "В этой связи, тоже сейчас говорили об этом, коллеги оценивают это положительно, работа в Госсовете, привлечение на площадки подобного рода [целесообразно]. Мы так и будем действовать дальше", - добавил президент.

Он напомнил, что в настоящий момент работает Совет по развитию местного самоуправления. По словам президента, на прошедшем в апреле 2023 года заседании речь шла о тех сложностях, с которыми сталкиваются муниципалитеты. "Некоторые решения мы сейчас пытаемся реализовать", - сообщил глава государства, уточнив, что имеет в виду проведение детальной инвентаризации всех расходных полномочий муниципалитетов.

Путин с иронией заметил, что разделением полномочий и источниками финансирования власти занимаются из года в год, однако назвал эту работу "в целом полезной". "По итогам правительство должно принять решение об исключении дублирующих, либо несвойственных природе местного самоуправления функций", - подытожил президент, предложив участникам встречи поделиться соображениями на этот счет.