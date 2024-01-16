Путин: контрольные органы должны не "хватать и не пущать", а беречь людей от ошибок

Президент России отметил, что необходимо своевременно предупреждать о возможных ошибках и помогать людям на местах не совершать их

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Контрольные органы должны не "хватать и не пущать", а помогать людям не делать ошибок на местах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

"Контрольно-надзорная деятельность - тоже очень важное направление. Здесь важно не хватать и не пущать, не штрафы выкатывать, а своевременно предупреждать о возможных ошибках и помогать просто людям на местах не делать этих ошибок", - сказал президент.

По словам президента, в связи с этим в работе прокуратуры должна расширяться практика применения профилактических мер, а не просто штрафных санкций. Он призвал участников высказать свои соображения и пожелания на этот счет.

Говоря о цифровых технологиях, Путин указал на то, что их важно использовать на муниципальном уровне. "Надеюсь, что вы так и делаете", - заключил он.