Путин поручит кабмину оценить необходимость допподдержки муниципальных служащих

Президент России также напомнил о действующих программах жителей сельской местности - "Земский доктор", "Земский учитель" и о программе сельской ипотеки

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручит правительству оценить необходимость дополнительной поддержки муниципальных служащих. Глава государства 16 января проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов РФ.

"Если вы считаете, что нужно подумать прямо о каком-то льготировании, какой-то дополнительной поддержке напрямую муниципальных служащих, я откровенно скажу - не готов прямо сейчас сказать, что мы [это] сделаем. Это надо посчитать, это же дополнительные расходы. Но подумать, конечно, можно. Давайте я обязательно поручу правительству посмотреть, по каким направлениям, каких специалистов надо поддержать, что для них надо сделать", - сказал Путин в ответ на соответствующее предложение одной из участниц встречи.

Президент при этом напомнил о действующих программах для жителей сельской местности - "Земский доктор", "Земский учитель". Также Путин добавил: "Что касается ипотеки - то же самое. У нас есть сельская ипотека, она льготная, и мы будем это продолжать".