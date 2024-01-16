Путин: ударами по мирным жителям РФ Киев пытается что-то доказать своим спонсорам

По словам президента России, Украина пытается показать, что она якобы способна как-то отвечать на российские действия

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Удары Вооруженных сил Украины по мирному населению РФ не носят никакого военного смысла. Но Киев так показывает своим спонсорам, что он якобы способен как-то отвечать на действия Москвы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

"Знаете, что происходит на прилегающих территориях? Просто люди со стороны спрашивают, зачем киевские власти делают то, что они делают: обстреливают мирные города, населенные пункты, бьют по площадям. Какой в этом военный смысл? Никакого. Нулевой", - констатировал Путин.

Однако, продолжил он, у киевского режима есть свои резоны для таких действий. "Это [желание] показать своему народу и спонсорам, которые деньги дают на оружие и боеприпасы, что они в состоянии отвечать на действия России", - пояснил глава государства.