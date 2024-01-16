Путин назвал варварством удары ВСУ по местам с мирными жителями РФ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут себя варварски, ударяя из систем залпового огня по местам с мирными гражданами России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

"Они пытаются показать, что они тоже что-то могут сделать, но вместо того, чтобы решать военные задачи, они действуют таким варварским способом. Просто по мирным населенным пунктам удары наносят, причем не избирательным оружием. Система залпового огня просто по площадям лупит", - указал он.