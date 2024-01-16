Путин заявил, что украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар

Президент России отметил, что ответственность за это будет на нынешних киевских властях

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Украинская государственность может получить невосполнимый удар, ответственность за это будет на нынешних киевских властях, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов России. Он указал, что в зоне СВО инициатива находится у российских военнослужащих.

"Если дальше будет продолжаться то, что сейчас продолжается, то, что сейчас имеет место быть, - а сейчас, это совершенно очевидно, не только провалилось их (украинское - прим. ТАСС) контрнаступление, но инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил, если [так] будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар", - заявил Путин.

Говоря о сорванных переговорах с Украиной, президент заметил, что это "попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние полтора года". "Но это невозможно. Все понимают, что это невозможно. И они, правящие круги на Украине, это понимают, и западные элиты понимают. Все понимают", - подчеркнул он.

По словам Путина, так называемые "формулы мира", о которых говорят на Западе и на Украине, - это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. "Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса. Ну не хотят, не надо", - подытожил он.