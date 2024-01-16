Путин: тот, кто пытается предать традиции своего народа, заранее проиграл

Президент РФ отметил, что такие люди не могут победить

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Тот, кто предал традиции своего народа, заранее проиграл, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России. Предатели никогда не выигрывают в долгую, подчеркнул глава государства.

"Те, кто пытается пересесть на какие-то чуждые нам традиции, на какие-то чуждые внутренние сигналы, <...> - это люди, которые, не начав еще ничего делать, уже все проиграли, - сказал Путин. - Они предали своих предков, предали свой народ и свои интересы".

"Предатели никогда вдолгую не побеждают, они могут чего-то там цапнуть, чего-то спереть, утащить и где-то там под одеялом сожрать. Но никогда успех на их стороне не будет", - подчеркнул Путин. Однако именно так поступили на Украине, где "на пьедестал почета выставляют явных нацистов и пособников Гитлера", добавил он.

"Еще несколько десятилетий назад их предки боролись с нацизмом, а сегодня они его поддерживают, - изумился Путин. - Мозги там закомпостировали людям. Поговорили про какую-то самостийность. На нее никто не покушался никогда. Да и вообще это непонятно, что такое".

"Такие люди по определению не могут победить", - выразил уверенность Путин.