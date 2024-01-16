Путин заявил, что украинцам закомпостировали мозги

Президент России отметил, что на их "самостийность" никто не покушался

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Власти в Киеве закомпостировали мозги народу Украины, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

"Еще несколько десятилетий назад их предки боролись с нацизмом, а сегодня они его поддерживают, - заявил Путин. - Мозги там закомпостировали людям. Поговорили про какую-то самостийность. На нее никто не покушался никогда. Да и вообще это не понятно, что такое".

Президент обратил внимание, что на Украине "на пьедестал почета выставляют явных нацистов и пособников Гитлера". "Такие люди по определению не могут победить", - выразил уверенность Путин.