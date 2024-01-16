Путин: результаты голосования в новых регионах невозможно было сфальсифицировать

По словам президента России, в США фальсифицировали предыдущие выборы через голосование по почте

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Результаты голосования в новых регионах России было невозможно сфальсифицировать в отличие от того, как было на предыдущих выборах в Соединенных Штатах Америки при голосовании по почте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов.

"Никто же не заставит на участок прийти. Наверное, можно все сфальсифицировать, как в Соединенных Штатах фальсифицировали предыдущие выборы через голосование по почте. Понятно, что это за голосование по почте: скупали за $10 бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей вбрасывали в почтовые ящики - и все", - сказал он.

"Но заставить прийти невозможно. Под дулом автомата не заставишь: если бы люди не захотели, просто не пришли бы на участки - и все. Здесь же - пришли и проголосовали", - указал президент, говоря о голосовании на территории новых регионов.

Путин отметил, что люди в новых регионах уже являются частью России, которая сделает все, чтобы решать стоящие перед ними задачи. Глава государства указал, что люди, которые живут в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, всегда мыслили себя частью России. Поэтому, по словам президента, были такие высокие результаты голосования в регионах, поскольку люди, если бы не захотели, не пришли на участки.

"Они [люди] часть России уже сегодня. И мы сделаем все, для того чтобы решать стоящие перед вами задачи, и вам будем обязательно помогать", - сказал Путин.