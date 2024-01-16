На Запорожье планируют увеличить число наблюдателей за выборами президента

Для реализации этой цели планируют привлечь НКО

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Запорожской области и пять некоммерческих организаций региона подписали меморандум о сотрудничестве. Цель документа - привлечь больше наблюдателей на выборы президента РФ в марте 2024 года, об этом корреспонденту ТАСС сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

В числе НКО, подписавших соглашение, региональные отделения Российских студенческих отрядов, Ассамблеи народов России, Комитет семей воинов Отечества Запорожской области.

"Основная цель соглашения - это юридическое оформление намерений Общественной палаты и некоммерческих организаций совместно заниматься общественным контролем работы избирательной системы и всего хода голосования. На данный момент заявились 24 некоммерческие организации, публично подписали меморандум первые пять НКО. Это представители крупных, системных некоммерческих организаций, которые представлены во всех регионах России. Это Российские студенческие отряды, это Ассамблея народов России, это Комитет семей воинов Отечества Запорожской области и ряд других НКО", - сказал Бибаров-Государев.

По его словам, содержание меморандума предполагает перечень обязательств и прав участников процесса наблюдения, которые позволят выстроить гибкую и прозрачную систему общественного контроля.

Прозрачность и легитимность

"Самое главное, что нам дает соглашение, - это понимание, что возможность подключиться к общественному наблюдению имеет любая общественная сила у нас в регионе, которая готова обеспечить в рамках законодательства надлежащий контроль за избирательным процессом", - уточнил руководитель общественного штаба.

Бибаров-Государев уточнил, что сейчас сформирован список из 420 наблюдателей, всего планируют набрать больше 600. Оставшиеся 180 человек намерены набрать за счет НКО, которые присоединились к меморандуму. Всех общественных наблюдателей будут обучать законодательству РФ, работе на избирательных участках и противодействию информационным вбросам.

Информировать избирателей

В ближайших планах штаба - запустить кампанию по информированию избирателей о ходе выборов. Так, создадут и запустят в медиа серию просветительских видеороликов, а также проведут мероприятия с экспертами из Севастополя, Тамбова, Москвы, Красноярска и Иванова.

Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ был создан в Запорожской области 19 декабря 2023 года. Изначально в него вошли более 10 экспертов-общественников.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.