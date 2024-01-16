Замглавы МИД РФ подтвердил послу Словении нацеленность на взаимополезный диалог в СБ ООН

Также состоялся обмен мнениями по некоторым региональным и тематическим вопросам

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на встрече с послом Словении в Москве Дарьей Бавдаж-Курет подтвердил нацеленность России на взаимополезный диалог на площадке Совета Безопасности ООН, где Словения получила место непостоянного члена на 2024-2025 годы. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В контексте начала двухлетней "вахты" Любляны в Совете Безопасности ООН (2024-2025 гг.) состоялся обмен мнениями по некоторым региональным и тематическим вопросам, находящимся на повестке дня этого органа", - отметили в дипведомстве.

"С российской стороны подтверждена приверженность укреплению центральной координирующей роли ООН в международных делах, а также нацеленность на взаимополезный диалог на площадке СБ", - подчеркнули в МИД РФ.