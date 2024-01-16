Путин предложил властям всех уровней подумать, как сохранить сплоченность после СВО

Президент России отметил, что трудности сплотили страну

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил властям всех уровней подумать о том, как сохранить сплоченность россиян, которая наблюдается сейчас в РФ, после завершения специальной военной операции.

"Трудности нас сплотили, вы сказали <...>. Это отражение нашего национального характера, мы все должны с вами над этим подумать. Я сейчас к вам и ко всем коллегам с этим обращаюсь. Конечно, над этим должны все подумать - и федеральные, и региональные органы власти. Но от вас [глав муниципалитетов], наверное, больше всего зависит сохранение такого состояния сплоченности общества, чем от кого бы то ни было", - сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов России в ответ на выступление мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева.

Глава государства также рассказал, что вопрос о том, как сохранить сплоченность россиян после СВО, задали ему во время встречи с семьями героев, погибших во время СВО. "Давайте подумаем над этим, это действительно важно", - отметил Путин.