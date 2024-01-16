Замглавы МИД РФ обсудил с послом ОАЭ ситуацию в Газе и Йемене

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, в Йемене и вокруг него. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"Состоялся доверительный обмен мнениями по ключевым темам ближневосточной повестки дня, в том числе развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, в Йемене и вокруг него", - указали в министерстве.
Как уточнили в ведомстве, в ходе встречи были обсуждены несколько актуальных вопросов дальнейшего укрепления многопланового российско-эмиратского сотрудничества.