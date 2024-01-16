Путин провел встречу с главами МИД России и КНДР

Сергей Лавров и Цой Сон Хи проинформировали президента РФ о достигнутых договоренностях

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел встречу с главами внешнеполитических ведомств России и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи, которые провели переговоры в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи", - сказал Песков.

По его словам, главы внешнеполитических ведомств проинформировали российского лидера о достигнутых договоренностях.

Как отмечал Лавров, открывая встречу с коллегой из КНДР, Москва ценит поддержку Пхеньяна в контексте специальной военной операции на Украине и рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества двух стран на площадке ООН и других многосторонних организаций. По словам главы российского дипведомства, нынешние переговоры стали весьма своевременными, они предоставили возможность для подведения предварительных итогов той активной работы, которая была начата для выполнения договоренностей, достигнутых в ходе сентябрьского саммита между Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный.