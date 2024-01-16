Посол РФ заявил, что Россия хотела бы от стран Балтии уважения русскоязычного населения

Андрей Келин отметил, что необходимы "нормальные отношения между живущими рядом соседями, с балтийскими республиками, а не построение в шеренгу против нас"

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Россия хочет иметь нормальные добрососедские отношения с государствами Балтии, при которых права русскоязычных жителей этих стран уважались бы. Об этом посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью радиостанции LBC.

"Мы мирно живем рядом с эстонским народом на протяжении сотен и сотен лет. Конечно, у них могут быть свои обеспокоенности. Но, как я сказал, наша проблема сейчас по понятным причинам - украинское правительство", - заметил дипломат.

"Мы хотели бы уважения от этих маленьких государств Балтии к русскоязычным гражданам, которые проживают там", - сказал Келин. "Я не думаю, что это конфронтация, но нам нужно уважение и одинаковое отношение ко всем национальностям, нормальные отношения между живущими рядом соседями, с балтийскими республиками, а не построение в шеренгу против нас", - сказал посол.

15 января премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила в интервью британской газете The Times мнение, что Европа располагает сроком от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять "серьезную угрозу для восточного фланга НАТО". Как поясняет издание, речь идет о том, как скоро войска НАТО смогут быть готовы к тому, чтобы противостоять восстановившим силы войскам РФ. В своих заявлениях, говорится в статье, Каллас ссылается на доклад Департамента внешней разведки Эстонии.

Прогноз основывается на сценарии развития ситуации, при котором в конфликте на Украине будет заключено соглашение о прекращении огня. Как пишет The Times, в Таллине полагают, что в этом случае именно Эстония, а также два соседних государства Балтии окажутся "наиболее уязвимой частью НАТО".