Посол РФ назвал "меморандумом из обещаний" соглашение Лондона и Киева о безопасности

Андрей Келин отметил, что этот документ не является юридически обязывающим

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Соглашение по сотрудничеству в сфере безопасности между Великобританией и Украиной не является юридически обязывающим документом, а лишь сводится к различным обещаниям. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью радиостанции LBC.

"В действительности это меморандум из обещаний, а не юридически обязывающее соглашение, - сказал дипломат. - В нем говорится, что для Украины не предусмотрено переговорное решение [конфликта] и что она должна продолжать вести боевые действия, а Британия будет поставлять ей оружие. С другой стороны, в нем говорится, что Украина должна быть в НАТО. На наш взгляд, это провокационные заявления, поскольку они не учитывают безопасность России, а это было одной из причин начала специальной военной операции".

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали 12 января двустороннее соглашение о безопасности. Речь в нем идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Кроме того, договор обязывает Великобританию "консультироваться с Украиной" в случае еще одного конфликта с РФ и предоставить Киеву "быструю и долгосрочную поддержку" в вопросах обороны.

Говоря о продолжающемся конфликте на Украине, Келин подчеркнул, что Россия не имеет цели контролировать всю территорию украинского государства. "Мы уважаем суверенитет Украины. Мы вовсе не хотим устранять ее. Нам нужны хорошие отношения с соседом, который уважает не только всех жителей на своей территории, но и который имеет дружеские отношения с Россией", - отметил российский посол.

Келин напомнил, что Москва и Киев были близки к заключению соглашения об урегулировании конфликта весной 2022 года, однако занимавший на тот момент пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон сорвал мирный процесс. Посол добавил, что проект договора регламентировал вопросы численности украинской армии и ее боевых возможностей с тем, чтобы Украина не могла "нести угрозу России". При этом дипломат выразил мнение, что затягивание конфликта усугубляет положение Киева.

Посол РФ в Лондоне призвал власти Великобритании "реалистично взглянуть на ситуацию на земле" и предупредил, что Украина, которая полностью зависит от Запада, рискует стать "провалившимся государством" без экономики и работающей промышленности. Он подчеркнул, что сельскохозяйственный сектор экономики Украины уже сократился на 40%, а половина населения уехала из страны. "Количество университетов на Украине уменьшится в два раза в следующем году, потому что нет студентов", - сказал дипломат.