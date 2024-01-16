Кто сможет победить, а кто - нет. О чем Путин говорил с муниципальными служащими

Секрет непобедимости России - в ценностях, которые разделяет российский народ, это уважение, семья, любовь друг к другу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России.

Те же, кто предает свое наследие, как украинцы, или свою страну, в любом случае проиграют, уверен президент.

ТАСС собрал основные тезисы главы государства.

О секрете непобедимости

Путин рассказал, как его бабушка, умирая от ранения в Великую Отечественную, говорила мужу: "Ты не плачь, не расстраивай меня". "Она умирает, но она так любит своего мужа" - "такое отношение друг к другу и к родине в крови нашего народа глубоко сидит". "Победить такой народ невозможно".

Россия строит свою государственность на фундаменте традиционных ценностей, и одна из них - семья. "Мы должны помнить о прошлом, беречь его, историю беречь. Это наш фундамент для движения вперед".

О предателях

"Кто пытается пересесть на какие-то чуждые нам традиции, <...> это люди, которые, не начав еще ничего делать, уже все проиграли". Предатели "могут чего-то там цапнуть, чего-то спереть, утащить и где-то там под одеялом сожрать". "Но никогда успех на их стороне не будет".

Те же, кто "из-за бугра пытается пропеть про ту демократию, которую они стараются нам навязать, - ничего у них не выйдет".

Об Украине и украинцах

"Еще несколько десятилетий назад их предки боролись с нацизмом, а сегодня они его поддерживают", "на пьедестал почета выставляют явных нацистов и пособников Гитлера". "Такие люди не могут победить".

"Мозги там закомпостировали людям. Поговорили про какую-то самостийность. На нее никто не покушался никогда".

О ходе СВО

"Мы свои интересы всегда защищали. И сейчас защитим".

Украинское контрнаступление провалилось, инициатива в руках ВС РФ. "Если [так] будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар". При этом киевские политики отказались от переговоров с Россией: "Ну, придурки, нет?!"

Россия "наносит точечные удары по военной инфраструктуре и предприятиям оборонно-промышленного комплекса" Украины, чтобы демилитаризовать ее. А в обстрелах жилого сектора российских городов со стороны Украины нет смысла: "Какой в этом военный смысл? Никакого". Украинские силы действуют "варварским способом".

"Сплоченность нашего общества <...> - это полная неожиданность для противника". И особенно поблагодарить за это нужно жителей приграничных регионов.

О желании вернуться на родину

"Все больше и больше [есть] желающих вернуться на родину из тех, кто уехал. Трудно растить детей в тех условиях, которые в некоторых странах Запада сегодня создаются".

О новых регионах

На жителей Донбасса и Новороссии нужно распространить "все программы развития, подготовки муниципальных кадров". "Им нужно встраиваться в нашу правовую систему".

Голосование в этих регионах проходило честно и открыто, его невозможно сфальсифицировать, как в США: "Никто же не заставит на участок прийти". "Здесь же - пришли и проголосовали".

Жители новых регионов - "часть России уже сегодня". "И мы сделаем все для того, чтобы решать стоящие перед вами задачи". Туда уже направили свыше 1 трлн рублей.

О критике и решении проблем

На прямой линии было сообщение "Не буду за вас голосовать". "Во-первых, очень важна всегда обратная связь. Второе - нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем решенных". "Чем больше решаем, тем больше горизонтов открывается перед людьми", но "здесь ничего плохого нет".

"Нельзя воспринимать болезненно любую критику в наш адрес. Нужно воспринимать это как руководство к действию".

О муниципальных работниках

В России сейчас 4,5 млн муниципальных работников. В РФ очень заинтересованы, "чтобы на эту работу люди приходили подготовленные, перспективные, умеющие и желающие работать", особенно молодежь. "За молодыми будущее". Правительству будет поручено "посмотреть, по каким направлениям, каких специалистов надо поддержать".

Нужно работать над более активным участием "муниципалитетов в формировании общенациональной повестки развития".

"Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции". У тех, кто решился на это, "приоритеты жизненные выстраиваются по-другому". "Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях".

О задачах надзорных органов

Задача контрольно-надзорных структур - это не "хватать и не пущать", не штрафы выкатывать, а "своевременно предупреждать о возможных ошибках и помогать".

О переезде штаб-квартир компаний в регионы

"[Нужно] если не федеральные органы власти, то какие-то структуры, работающие именно в Сибири, переносить туда. Так же, как "Русгидро". "Они не сами, это я их туда выталкиваю".

О выставке "Россия" на ВДНХ

"Жалко, конечно, что она закончится". "Хочу коллег попросить хотя бы продлить, может быть, на летний период".

О сыре и сосисках