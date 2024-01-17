Путин обсудит с кабмином итоги поездки на Дальний Восток

В совещании примут участие вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, руководитель Минздрава Михаил Мурашко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет первое в 2024 году совещание с правительством.

Его главной темой будет состоявшаяся поездка главы государства на Дальний Восток - сразу после новогодних праздников Путин отправился на Чукотку и в Хабаровский край. Теперь он планирует обсудить с кабмином темы, которые поднимали дальневосточники на встречах с ним.

С докладами выступят вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, руководитель Минздрава Михаил Мурашко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, а также руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Помимо этого, как и всегда на совещаниях с кабмином, глава государства рассмотрит и несколько текущих тем.

Поддержка многодетных и вопросы СВО

На Чукотку Путин прилетел 10 января - он посещал регион впервые. Президент осмотрел круглогодичный тепличный комплекс, пообщался с представителями общественности, встретился с губернатором Владиславом Кузнецовым.

Местные жители в беседе с главой государства рассказали как о достижениях региона, так и о некоторых проблемах. Например, обсуждались сложности, возникающие из-за сурового климата и отдаленности округа.

Несколько тем было связано со специальной военной операцией. Президента попросили обратить внимание на ситуацию с отпусками для лечения бойцов, прохождением военно-врачебных комиссий, перечислением выплат.

Разговор заходил и о потребностях семей с детьми. Так, была высказана идея разрешить использование маткапитала на покупку автомобиля. Путин это предложение не поддержал, но пообещал подумать о льготах на приобретение машины для дальневосточных многодетных семей. Мантуров 15 января сообщил, что программа уже запускается.

Глава государства заверял, что власти проработают и другие меры поддержки, например, возможность увеличить субсидию на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка. Сейчас по всей России размер такой помощи составляет 450 тыс. рублей, средства выделяются из федерального бюджета. При этом в Приморье региональные власти доплачивают еще 550 тыс. рублей, таким образом суммарный размер льготы достигает 1 млн рублей.

Путин отметил, что по всему Дальнему Востоку можно было бы увеличить субсидию до этой суммы за счет федеральной поддержки, но этот вопрос нуждается в проработке.

Поддержка бизнеса и грядущие поездки

На следующий день глава государства продолжил работу в Хабаровске. Он провел встречу с губернатором Михаилом Дегтяревым, ознакомился с мастер-планами развития городов, посетил анимационную студию "Мечталет" и пообщался с дальневосточными предпринимателями.

Бизнесмены задавали президенту вопросы о работе специальных преференциальных режимов - свободного порта Владивосток, территорий опережающего развития и продлении льгот в них, о развитии региональной логистики и сокращении "плеча доставки", о локализации производств в восточной части страны. Также речь заходила о развитии туризма, ключевой ставке Центробанка, ценах на продукты.

Прозвучало и несколько приглашений "в гости". Путин пообещал когда-нибудь обязательно посетить Курилы, где он еще не был. А весной или летом президент намерен побывать в Якутии - этот регион он должен был посетить во время январской поездки, но планам помешала нелетная погода.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, общение Путина с дальневосточниками получилось очень субстантивным - по итогам этих встреч будут сформулированы списки поручений главы государства.