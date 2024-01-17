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Выборы президента России - 2024

РФ требует от США усилить охрану ее дипмиссий в связи с выборами в марте

Посол России в США Анатолий Антонов. Александр Щербак/ ТАСС
Посол России в США Анатолий Антонов
© Александр Щербак/ ТАСС

Как сообщил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, Москва рассчитывает, что Вашингтон запретит пикеты в непосредственной близости от российских загранучреждений

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Посольство РФ в США запросило у американских властей усиление мер безопасности у российских дипломатических миссий в связи с предстоящими в марте выборами президента России. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

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Он уточнил, что Госдепартаменту США была передана нота соответствующего содержания. Посольство рассчитывает, что на время проведения выборов президента РФ американская сторона введет запрет на пикеты в непосредственной близости от российских загранучреждений, пояснил Антонов в интервью мультимедийному информационному центру "Известия". Его стенограмму распространило российское диппредставительство в США.

"Ситуация в сфере безопасности нашего посольства и консульств заметно ухудшилась. Это не может не вызывать у нас серьезной обеспокоенности. Регулярно сталкиваемся с манифестациями и провокационными акциями сторонников киевского режима возле российских загранучреждений. Имеют место и откровенно хулиганские выходки представителей украинской диаспоры, а также сочувствующих из числа американских граждан и так называемых релокантов. Со своей стороны направили в Госдеп ноту с просьбой усилить меры безопасности вокруг российских диппредставительств и консульских учреждений. Рассчитываем, что на время проведения выборов будет установлен запрет на пикеты в непосредственной близости от российских загранучреждений", - заявил Антонов.

"Исходим из того, что американские власти не только на словах, но и на деле продемонстрируют приверженность принципам демократии и примут все необходимые меры для обеспечения проживающим в Соединенных Штатах российским гражданам права проголосовать на выборах президента России", - подчеркнул дипломат.

Без выездного голосования

Кроме того, посол сообщил, что по ряду причин и по соображениям безопасности на этот раз в США не будет проводиться выездное голосование на выборах президента России. "Сейчас сложно спрогнозировать явку российских избирателей в США. Тем более что есть объективные причины, которые создают препятствия для волеизъявления российских граждан. Одна из них - отсутствие генконсульств на западном побережье, где традиционно проживает достаточно много россиян. Вторая - нецелесообразность организации выездного голосования. Связано это с вопросами физической безопасности. Из-за оголтелой русофобии, а также регулярно поступающих угроз в наш адрес решено отказаться от данной практики", - отметил Антонов. По его словам, на это оказало влияние, в частности, сокращение численности сотрудников посольства и генконсульств из-за массовых высылок российских дипломатов.

"Несмотря ни на какие препоны, мы сделаем максимум, чтобы как можно больше российских граждан могли воспользоваться своим конституционным правом", - заявил Антонов.

На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году выездные голосования были организованы российскими дипломатами в 15 городах США. Кроме того, избирательные участки работали в посольстве в Вашингтоне и генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле (штат Вашингтон) и Хьюстоне (штат Техас). 

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