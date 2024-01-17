На Камчатке на морских судах планируют организовать более 100 избирательных участков

Благодаря этому на выборах президента России смогут проголосовать военнослужащие и добытчики рыбы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 января. /ТАСС/. Более 100 временных избирательных участков будут организованы на морских судах на Камчатке, чтобы военнослужащие и рыбодобытчики смогли проголосовать на выборах президента России. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Временные избирательные участки предусмотрены для организации голосования граждан, которые в силу жизненных обстоятельств находятся вне места жительства. По итогам заседания комиссии мы приняли решение об образовании восьми временных избирательных участков в медицинских станционных лечебных учреждениях, семи участков на тех территориях, где избиратели работают вахтовым методом. Еще 105 избирательных участков будут образованы на судах, однако данная цифра будет варьироваться. Это трудоемкий процесс, но его результатом станет реализация избирательных прав граждан", - приводятся в сообщении слова председателя Камчатской краевой избирательной комиссии Инги Ирининой.

В пресс-службе уточнили, что в середине февраля 2024 года в Камчатском крае начнется второй этап поквартирного обхода избирателей, в рамках которого жителям полуострова расскажут, как принять участие в голосовании, а также ознакомят с другой необходимой информацией.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.