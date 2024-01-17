Захарова: США ударами по Йемену отвлекают внимание от провалов своей политики в регионе

Их волнует собственная конъюнктура, утверждает официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты, нанося удары по территории Йемена, хотят отвлечь внимание от провалов собственной политики на Ближнем Востоке и оказать влияние на избирателей на предстоящих в стране президентских выборах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Их волнует собственная выгода, собственная конъюнктура, насколько бомбардировками Йемена они смогут отвлечь внимание от провалов в других частях региона, насколько они смогут создать у себя, внутри Соединенных Штатов в первую очередь, ощущение некоей проактивности, насколько они смогут повлиять на голоса избирателей. Вот что их сейчас волнует", - сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

По ее словам, потом США "сотрут любую табличку, сожгут любой учебник истории, снесут любой памятник, который будет свидетельствовать о фактах". "Поставят ложный памятник, напишут ложный учебник, прибьют ложную табличку, - заявила официальный представитель МИД РФ. - Как вот на территории стран Восточной Европы прибиваются таблички к мемориалам советским воинам с пояснениями, что эти воины не такие воины, как написано на основном монументе. Вот в чем логика, они привыкли так делать всю жизнь".

"Потом начнется вторая серия, - продолжила Захарова. - Такая же, как началась в Японии. Бомбардировали [Хиросиму и Нагасаки] ядерным оружием американцы, а на протяжении десятилетий внедряли японцам мысль, что враг - это Советский Союз. Бомбы, как написано ныне в музеях Хиросимы и Нагасаки, падали с неба сами, а американцы - это мессия, который должен спасти Японию".

"Я уверена, что и во всех других случаях такая же логика будет доминировать со стороны тех, кто осуществляет бомбардировки", - отметила дипломат.