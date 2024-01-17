Даванков представит предвыборную программу 30 января

Заместитель руководителя фракции "Новые люди", заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева, кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" и "Партии роста" Владислав Даванков и президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин

Заместитель руководителя фракции "Новые люди", заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева, кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" и "Партии роста" Владислав Даванков и президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин

По словам кандидата в президенты от партии "Новые люди", презентация пройдет на пресс-конференции в Москве

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Предвыборная программа кандидата в президенты от партии "Новые люди" Владислава Даванкова будет представлена 30 января. Об этом ТАСС сообщил сам Даванков.

"Мы представим программу 30 января. Она уже готова, но мы считаем, что ее в первую очередь нужно обсудить с людьми", - сказал он.

Даванков пояснил, что презентация пройдет на пресс-конференции в Москве.

"Новые люди" выдвинули вице-спикера Госдумы Даванкова кандидатом на выборах президента России на съезде 24 декабря, а 25 декабря он подал документы в ЦИК. 5 января Центризбирком РФ зарегистрировал его в качестве кандидата в президенты России. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.