Захарова заявила, что победа России в СВО не зависит от "позволения" Запада

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что позволить России победить - якобы значит подвергнуть риску то, что "правила международного порядка" не будут соблюдаться

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Победа России в специальной военной операции (СВО) не зависит от "позволения" президента Франции Эмманюэля Макрона или кого-либо другого, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала в своем Telegram-канале высказывания французского лидера о том, что позволить России победить - якобы значит подвергнуть риску то, что "правила международного порядка" не будут соблюдаться.

"Если Макрон располагает копией упомянутых "правил", просьба поделиться", - заметила Захарова.

"Что касается победы, то она от "позволения" Макрона или кого-либо еще не зависит. Россия сделает то, о чем заявила", - подчеркнула официальный представитель дипведомства.