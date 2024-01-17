Захарова: участие Лаврова в СБ ООН по Украине поможет довести позицию РФ по урегулированию

Это касается политико-дипломатических средств разрешения конфликта, заявила официальный представитель МИД

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Участие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в предстоящем заседании Совета Безопасности ООН по Украине станет возможностью довести позицию Москвы по политико-дипломатическому урегулированию. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается обсуждения украинской тематики, то считаем это хорошей возможностью в очередной раз довести до мирового сообщества на высокой ооновской площадке позицию России, в том числе относительно политико-дипломатических средств урегулирования кризиса при участии законных российских интересов в сфере безопасности", - отметила дипломат.