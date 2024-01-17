Памфилова сообщила, что участие членов избиркомов в сборе подписей будет наказываться

Председатель Центризбиркома также отметила, что некоторые члены комиссии пишут заявление о выходе из нее для того, чтобы поучаствовать в сборе подписей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Члены избирательных комиссий, участвующие в сборе подписей в поддержку кандидатов на выборы президента РФ, нарушают закон и будут нести за это ответственность. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"У нас появились единичные, подчеркиваю, единичные случаи, когда оказалось, что некоторые члены избирательных комиссий, в данном случае участковых, приняли участие в сборе подписей за одного из кандидатов. Сейчас, вы знаете, собирают подписи восемь кандидатов, <...>. Хочу всем напомнить о том, что это категорически запрещено законом - члены избирательных комиссий не имеют права это делать. Те, кто сознательно пошел на это, нарушая закон, не уйдут от ответственности", - сказала Памфилова.

Она добавила, что такие действия повлекут административную ответственность и выход из комиссии. Также Памфилова отметила, что некоторые члены комиссии пишут заявление о выходе из нее для того, чтобы поучаствовать в сборе подписей. "Отношусь к этому крайне негативно, такие коллеги нам не очень коллеги", - подчеркнула она.

Председатель Центризбиркома отметила, что для ЦИК "дело чести провести [президентскую] кампанию так, чтобы комар носа не подточил".

Как сообщила Санкт-Петербургская избирательная комиссия 12 января, в горизбирком поступили заявления о том, что члены двух УИКов Петербурга участвуют в сборе подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборы президента. "Была проведена внутренняя проверка, в результате которой выяснилось, что указанные лица обратились в адрес территориальной избирательной комиссии еще 6 января 2024 года с заявлениями о прекращении статуса члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. На данный момент они не являются членами участковых избирательных комиссий", - говорится в разъяснении избиркома, опубликованном в его Telegram-канале.

В комиссии напомнили, что участие в процедуре сбора подписей запрещено для членов любых избирательных комиссий. "Возможность нарушений в процессе сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборы президента 2024 исключена, все подписные листы будут проходить проверку в ЦИК России", - добавили в горизбиркоме.