Фадеев: все поднятые СПЧ на встрече с Путиным темы нашли отражение в поручениях

Как отметил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, несколько острых вопросов было по правоохранительной системе

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Все вопросы, которые члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека подняли на встрече с Владимиром Путиным, в том числе острые, нашли отражение в утвержденном главой государства перечне поручений по итогам встречи. Об этом сообщил ТАСС глава СПЧ Валерий Фадеев.

"Практически все вопросы, в том числе острые, которые обсуждались на встрече с президентом, вошли в перечень поручений", - сказал Фадеев.

Он отметил, что несколько острых вопросов было по правоохранительной системе, по Федеральной службе исполнения наказаний, в том числе сложный вопрос о практике применения технологий искусственного интеллекта и расследовании пыток и истязаний в правоохранительной системе и ФСИН. "Все вопросы вошли", - подчеркнул Фадеев.