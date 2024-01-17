Антонов заявил, что иллюзорность попыток "отмены" России понимают даже заядлые русофобы

Посол РФ в США отметил, что признать это "в нынешней Америке рискнет далеко не каждый"

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Тщетность попыток некоторых кругов Запада "отменить" Россию понимают даже самые заядлые русофобы, однако признать это "в нынешней Америке рискнет далеко не каждый". Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Иллюзорность стремления "отменить" нашу страну с ее великой историей и культурой, значительным весом в мировых делах понимают даже самые заядлые русофобы. Без России невозможно решить практически ни одну важную для человечества проблему, будь то вызовы международной и региональной безопасности, борьба с терроризмом, нераспространение оружия массового уничтожения или изменение климата", - сказал дипломат.

"Другое дело, - отметил он, - что открыто признать это в нынешней Америке рискнет далеко не каждый". "Не говоря уже о должностных лицах, которые просто-напросто используют русофобию для продвижения по карьерной лестнице или как инструмент выбивания бюджетных ассигнований для своих ведомств", - заметил Антонов.

По его словам, "поражает то, с какой легкостью Соединенные Штаты отказываются от тех фундаментальных основ, на которых когда-то строилась эта страна". "Свобода слова уступила место попыткам заткнуть рот любому, кто рассуждает в нестандартном для Вашингтона русле", - констатировал посол.

Кроме того, Антонов заострил внимание на продолжающихся в США различных попытках давления на соотечественников. "Продолжаем фиксировать попытки запугать наших сограждан, в том числе силами спецслужб, украинской диаспоры и представителей пятой колонны, которых приютили местные власти. Оголтелая антироссийская деятельность вызвана неготовностью американского политического класса нести ответственность за ее провал. Закусив удила здесь продолжают линию на нанесение нашей стране "стратегического поражения", - заявил посол.

"Мы, дипломаты в Вашингтоне, уверены, что Россия выдержит эти испытания и выйдет из них еще более окрепшей и суверенной. Наши бывшие западные партнеры могут и дальше заниматься самогипнозом, но им придется с нами считаться", - подчеркнул в заключение Антонов.