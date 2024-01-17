Антонов заявил, что курс США на попытки ослабления РФ остается неизменным

Посол России в США заявил, "идея нанести России "стратегическое поражение" - это фундамент, на котором демократическая команда постарается накануне выборов в США договориться с консерваторами" на Капитолийском холме

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Курс Вашингтона не ослабление экономического и военного потенциала Москвы остается неизменным, США будут пытаться нанести поражение РФ на Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в США Анатолий Антонов.

"Надо понимать, что непреодолимых разногласий по Украине внутри американских политических элит нет", - сообщил дипломат, отвечая на вопрос о том, есть ли изменения в позиции США по Украине. По его словам, "идея нанести России "стратегическое поражение" - это фундамент, на котором демократическая команда постарается накануне выборов в США договориться с консерваторами" на Капитолийском холме. "Поэтому курс на попытки ослабления нашей страны, подтачивание ее военного и экономического потенциала остается неизменным" , - подчеркнул он.

"Достичь желаемого Вашингтону не удается. Русофобы перепробовали, казалось бы, все: и многомиллиардное финансирование, и прямые поставки вооружений. Тратятся колоссальные деньги, а результата нет, - добавил посол. - Чтобы защититься от критики, администрация не стесняется заявлять: 90% выделяемых украинцам средств оседает на счетах здешнего ВПК. Прикрывается терминами вроде "эффективные инвестиции". Мол, траты позволяют стимулировать национальное хозяйство".

"Однако подобная словесная эквилибристика свидетельствует лишь о дефиците понимания происходящего в мире, постепенного слома американоцентричного порядка, - отметил Антонов. - Отсюда - неспособность здешних "ястребов" извлечь уроки из фиаско так называемого контрнаступления ВСУ. Им мало, что они по уши увязли в яме, которую некогда вырыли. Теперь они затягивают туда союзников. Как будто не замечают: партнеры открыли глаза, видят множащиеся проблемы у США на Ближнем Востоке, в диалоге с Китаем".

"Приведу показательный пример. В 2013 году мы приглашали представителей американских вооруженных сил на первый танковый биатлон под Москвой. По непонятной тогда причине получили отказ. Сегодня же мы видим: были сомнения в успехе в поединке с нашими машинами. И опасения были совершенно оправданны. Спецоперация убедительно доказала: "абрамсы" и "брэдли" не способны кардинально изменить ситуацию "на земле". Нас не сломить, ведь речь идет о защите свободы и независимости нашей Родины", - указал дипломат.