Посол РФ заявил, что Россия нацелена на освобождение всех сограждан в тюрьмах США

Как добавил Анатолий Антонов, диалог об обмене заключенными идет

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Правительство России добивается освобождения всех находящихся под стражей в США сограждан, диалог об обмене заключенными идет, и есть яркие примеры эффективности этого взаимодействия. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в США Анатолий Антонов.

"Касаясь вопроса обмена заключенными, хотел бы отметить, что диалог по данной проблематике ведется по линии уполномоченных ведомств. Возвращение на Родину Константина Ярошенко и Виктора Бута - яркие примеры эффективности такого взаимодействия", - сказал дипломат, не вдаваясь в детали продолжающихся консультаций.

Антонов заверил, что защита прав россиян, содержащихся в пенитенциарных учреждениях США, "является одним из безусловных приоритетов посольства". "Наши дипломаты внимательно следят за состоянием здоровья и условиями содержания соотечественников, поддерживают с ними регулярные контакты по телефону, осуществляют визиты в тюрьмы", - отметил посол.

Он напомнил, что в прошлом году лично посещал находящихся за решеткой в США россиян Александра Винника, Владислава Клюшина, Анатолия Легкодымова, Дмитрия Украинского и Вадима Конощенка. "Ощущение тягостное. Видел надежду в глазах россиян. Веру в силу российского государства. Многие из них испытывают серьезные проблемы со здоровьем. В ближайшее время намерен навестить Владислава Клюшина, а также Романа Селезнева, Александра Винника и других", - сообщил посол.

"Мы стараемся помочь им, но, увы, не все в наших силах. Не могу не сказать об особенно тяжелом состоянии Романа Селезнева. Его как можно быстрее надо вызволять на Родину. Продолжим предпринимать усилия по освобождению всех граждан Российской Федерации. Будем добиваться их скорейшего возвращения домой", - подчеркнул Антонов.