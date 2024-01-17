Путин посетит свой предвыборный штаб

Президент встретится с волонтерами и сопредседателями

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 17 января посетит свой избирательный штаб, встретится с волонтерами и сопредседателями. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во второй половине дня состоится кандидатское мероприятие у президента - в качестве его кандидата в президенты. Он встретится и с волонтерами, и с сопредседателями своего штаба", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что "более детальная информация" будет идти по линии предвыборного штаба главы государства.

Штаб Путина как кандидата в президенты начал свою работу 21 декабря. Сейчас регионы продолжают доставлять туда собранные документы, сбор подписей проводят волонтеры, представители Народного фронта и партии "Единая Россия". Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.